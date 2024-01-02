Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam geliyor! Depoları doldurun!
2023'te rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatlarına yarın açıklanacak olan Aralık 2023 enflasyonu sonrasında "otomatik ÖTV zammı" geliyor ve 2024 yılı da akaryakıt zamlarıyla başlıyor. İster benzin, ister motorin, ister LPG olsun siz siz olun deponuzu bugünden fulleyin... İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrolde Kızıldeniz’de yaşanan gerginliğin ardından petrol arzında kesinti yaşanabileceği endişesiyle tedirgin eden seyir devam ederken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zamlar yağmur gibi yağmıştı.
2024 yılı da yine yeniden dev bir zamla başlıyor. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında akaryakıta uygulanan ÖTV tutarları da 6 aylık ÜFE oranında güncellenecek ve benzin, motorin ve LPG'ye dev bir zam daha gelecek.
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
2 Ocak 2024 Salı günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,20 TL
Motorin fiyatı: 37,79 TL
LPG fiyatı: 18,95 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,53 TL
Motorin fiyatı: 37,19 TL
LPG fiyatı: 18,91 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,37 TL
Motorin fiyatı: 38,06 TL
LPG fiyatı: 18,73 TL
Adana
Benzin fiyatı: 35,83 TL
Motorin fiyatı: 38,45 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,71 TL
Motorin fiyatı: 38,36 TL
LPG fiyatı: 18,58 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,95 TL
Motorin fiyatı: 38,64 TL
LPG fiyatı: 18,91 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,42 TL
Motorin fiyatı: 38,11 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,42 TL
Motorin fiyatı: 38,12 TL
LPG fiyatı: 18,80 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,99 TL
Motorin fiyatı: 38,60 TL
LPG fiyatı: 18,42 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,37 TL
Motorin fiyatı: 38,11 TL
LPG fiyatı: 18,48 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 35,64 TL
Motorin fiyatı: 38,28 TL
LPG fiyatı: 18,22 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,77 TL
Motorin fiyatı: 38,42 TL
LPG fiyatı: 18,38 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,88 TL
Motorin fiyatı: 38,55 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 35,49 TL
Motorin fiyatı: 38,17 TL
LPG fiyatı: 18,77 TL
Rize
Benzin fiyatı: 35,65 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 19,12 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,70 TL
Motorin fiyatı: 38,40 TL
LPG fiyatı: 19,17 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 35,61 TL
Motorin fiyatı: 38,31 TL
LPG fiyatı: 18,80 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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