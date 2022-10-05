Benzin ve motorine çifte zam! 20 TL seviyesi yine aşıldı

Petrol fiyatları son 9 ayın dip seviyelerinde seyrederken indirim bekleyen araç sürücülerine kötü haber geldi. Hem benzine hem de motorine zam geliyor!

HABER3COM - Ham petrol fiyatlarının son 9 ayın dip seviyesini görmesine rağmen beklenen indirimin bir türlü gelmemesine isyan eden araç sahipleri yeni güne üstüne üstlük bir de zamla başladı.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrol 89 - 90 dolar arasındaki seyrini sürdürüyor.

Petrol fiyatlarının 90 doların altında seyretmesi araç sahiplerini "indirim gelir" diye heyecanlandırırken tam tersi oldu ve fiyatlara zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam geldi. Gelen zam pompa fiyatlarına da yansıdı.

Bu çifte zamla birlikte,



Ankara'da benzinin fiyatı 19,39 TL'den 20,01 TL'ye, motorinin fiyatı 23,20 TL'den 24,30 TL'ye

İstanbul'da benzinin fiyatı 19,25 TL'den 19,87 TL'ye, motorinin fiyatı 23,10 TL'den 24,20 TL'ye,

İzmir'de benzinin fiyatı 19,38 TL'den 20 TL'ye, motorinin fiyatı 23,24 TL'den 24,34 TL'ye

yükseldi.



( Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayilerin kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor )

2022 yılı ılbaşında benzinin fiyatı 12,91; motorinin fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. Son zamların ardından yılbaşına göre benzine yüzde 54, motorine ise yüzde 90 zam yapılmış oldu.

5 Ekim güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,01 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,30 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL



İstanbul

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.87 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 24,20

İstanbul LPG litre fiyatı: 10,73 TL



İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,34 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL