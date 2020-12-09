Berkin Elvan davası yine ertelendi

Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili şüpheli polislerin yargılandığı davanın 18'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Duruşma öncesi Berkin Elvan'ın ailesi ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı açıklamada, duruşmada aile adalet talebini yineledi.

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, "Çok kısa konuşacağım biz bugün buraya yine adalet talebiyle geldik. Adalet mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadelede sizlerin desteğine çok çok ihtiyacımız var. Ama şunu söylemek istiyorum bugünkü duruşmada ailem, ben ve eşim içeri dahi girmeyeceğiz. Burada adalet arayışımızı sürdüreceğiz. Sizleri burada bizlere desteğe davet ediyoruz. Hepinize geldiğiniz için tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da açıklamasında "Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Berkin Elvan'ı vurulması olayıyla ilgili hiçbir tutuklunun bulunmadığı davada bugün esas hakkında mütala verilmesi bekleniyordu. Ancak duruşma saatinde mahkemede taraf avukatları, izleyiciler ve 17'inci Ceza Mahkemesi heyeti yerini aldıktan sonra duruşmanın ertelendiği duyurusu yapıldı. Mahkeme başkanı geçen hafta Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla Yargıtay üyeliğine atandığı için yerine gelen yeni başkan, savcının Covid-19'a yakalanması dolayısıyla yerine nöbetçi savcının bakacağını, ancak bu aşamada mütala verilemeyeceğinden duruşmanın 29 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini bildirdi.



