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Beşiktaş stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

Beşiktaş stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı. Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş’ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 

Polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise "6222 Sayılı Kanun’a Muhalefet", "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

Etiketler vodafone satır grup
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