Beykoz Belediye Başkanı Köseler için tutuklama talebi
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4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruştuma kapsamında, 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı‘nda ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü V.G. dahil 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. 4 şüpheli halkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
DHA
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