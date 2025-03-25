Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ''ses kaydı'' iddialarına noktayı koydu

Sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Güney, kendisine ait ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum.

10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur."

"İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.

Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."