  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Okullarda kapanma olacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Okullarda kapanma olacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Okullarda kapanma olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında  toplandı.

Toplantıda salgının seyrindeki tehdit edici durum, bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumu ve salgının okullardaki seyri değerlendirildi.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir basın açıklaması paylaştı.

Bakan Koca sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "Aşının yaygınlaşması ile birlikte  artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız" dedi.

Okullarda salgın seyri açısından yakın takip yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitim sürelerinin günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. 

"ANNE ADAYLARIMIZ TEREDDÜT ETMEDEN AŞILARINI OLMALI"

Son günlerde gebelerin hastalığa yakalanmasında da artış yaşandığını ifade eden Koca, "Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.

Etiketler okullar kapanma bilim kruulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir zamanlar cennetti... Türkiye'nin bir gölü daha kurudu!
Antalya'da sevindiren görüntüler: Yangınlar bitince geri döndüler!
Vaka sayıları açıklandı: Bakan Koca 7 ile dikkat çekti
Grip aşısı ve koronavirüs aşısı olacaklar dikkat
Reynmen'in sahne kıyafeti sosyal medyada dalga konusu oldu
Dikkat! Saat belli oldu! Yağış fena vuracak!
İbrahim Tatlıses konseri ve oğlunun düğünü için paraya kıydı
Son anket sonucu geldi: İşte Erdoğan'ın muhtemel 4 rakibine karşı oy oranı
Sadece 20 kişinin yaşadığı hayalet kasaba: Doel
Erdoğan'ın Kırım mesajı Rusya'yı rahatsız etti