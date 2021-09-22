Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Okullarda kapanma olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda salgının seyrindeki tehdit edici durum, bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumu ve salgının okullardaki seyri değerlendirildi.

Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir basın açıklaması paylaştı.

Bakan Koca sosyal medyadan yayınladığı açıklamasında, "Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız" dedi.

Okullarda salgın seyri açısından yakın takip yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitim sürelerinin günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır.

"ANNE ADAYLARIMIZ TEREDDÜT ETMEDEN AŞILARINI OLMALI"

Son günlerde gebelerin hastalığa yakalanmasında da artış yaşandığını ifade eden Koca, "Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.