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Binali Yıldırım anjiyo operasyonu geçirdi

Binali Yıldırım anjiyo operasyonu geçirdi
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Son başbakan Binali Yıldırım, Kartal'da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonda Yıldırım'a 4 adet stent takıldı.

Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

İHA

Etiketler binali yıldırım binali yıldırım anjio binali yıldırım tedavi
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