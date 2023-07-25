Bir acı haber daha: Şehit sayısı 3'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da silah kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Dün de bir güvenlik korucusu ve bir askerimiz şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer CİNKARA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara’nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokak’taki ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek. DÜN İKİ ŞEHİT VERDİK Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit olmuştu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can'ın (21) şehit olduğu bildirilmişti. Acı haberler peş peşe geldi: 2 şehidimiz var!3. Sayfa DHA