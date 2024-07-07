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Bir haftada yüz binlerce sürücüye işlem

Bir haftada yüz binlerce sürücüye işlem
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 27 Haziran ila 4 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 408 bin 77 araç denetlendi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 215 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 662, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 738, Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 609, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 287 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 441 bin 910 araca/sürücüye işlem yapıldı.

 Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sürücüleri trafik kurallarına uymaları konuşunda "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Etiketler işlem sürücü ceza
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