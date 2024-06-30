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Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı

Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı
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Konya'da orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

Ormanlara giriş konusunda uyarıları dikkate almayanlara idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızı olası yangınlardan korumak için Konya sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştır. Gelin, hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez ormanlarımızı koruyalım."

Etiketler konya ormana giriş yasağı
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