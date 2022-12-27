  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir sahte doktor skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış!

Bir sahte doktor skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış!

Bir sahte doktor skandalı daha: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış!
Güncelleme:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.'nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

A.İ., Bursa'dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı. Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi. 

Etiketler sahte doktor doktor skandal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den şimdi de ''Kürt devleti'' açılımı
FSM köprüsünde makas terörü! Köprüden uçuyordu; yaralılar var!
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplandı
Türkiye'de de haftada 4 gün mesai başlıyor
Dolar ve altın yükselişe geçti; Dolar 18,70 TL'yi, altın 1.085 TL'yi aştı
Ancak 5 adayın Erdoğan'ı birlikte yakalayabildiği anket açıklandı
2023'ün resmi tatil günleri: Bayram tatili kaç gün olacak?
Bak şu konuşana: ''Cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin''
Keşke görmeseydim diyeceksiniz! 3 bin 200 yıl sonra canlandı
Bakanlık'tan ''pes'' dedirten ihale