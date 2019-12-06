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  3. 06 Aralık 2019 23:52

Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı... Kahreden haber !

Kayseri'de bir anne 2 ve 3 yaşındaki çocuklarını evde bırakarak alışverişe gitti. Alışveriş sırasında evdeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti.

Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı... Kahreden haber !
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında kardeşler Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz (2) hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre anne Kader Açıkgöz (22), alışveriş için evden çıkarak markete gitti.

Bu sırada küçük kızları Zeynep ve Zehra'yı evde bıraktı. Anne Açıkgöz'ün evde bulunmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu oturma odasında yangın çıktı.

Eve döndüğünde dumanı gören anne Açıkgöz, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Eve giren sağlık ekipleri Zeynep ve Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Açıkgöz, olay sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Küçük çocukların cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GERİYE SADECE OYUNCAKLARI KALDI

Yangının çıktığı evin etrafı polis şeridi ile kapatılırken, evin içi görüntülendi. Yoğun isin olduğu evde, küçük çocukların oynadığı oyuncuklar da görenlerin yüreğini burktu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA & İHA

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kayseri , kardeş , elektrikli soba
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