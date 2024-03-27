Birinin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Yılların FBI uzmanı tek tek anlattı

FBI tarafından eğitilen, yüz ifadelerini okuma konusunda uzman olan bir istihbarat görevlisi, bir kişinin yalan söylediğini anlamanın aslında sanılandan daha basit olduğunu anlattı.

Güvenlik alanında 30 yıllık bir kariyere sahip olan Scott Taylor, yıllarını 'yüzdeki mikro ifadeler, aldatma tespiti, ifade ve kelime analizi' gibi konularda eğitim alarak geçirdi.

ABD'nin savaş suçlarıyla anılan Guantanamo Hapishanesi'nde, baş sorgucularla çalıştı ve bu sebeple, "yaşayan yalan makinası" olarak anılıyor. Scott'a göre, birinin yalan söylediğini gösteren pek çok ipucu olabilir, lakin en belirgin olanları şunlar:

GÖZLERİ HIZLA KIRPMA

Scott Femail'e demecinde, "Dakikada 12 ila 14 kez göz kırparız, ancak stres ve baskı altındaki insanların göz kırpma hızı artar" diyor.

Zira Scott'a göre insanlar, "yalan söyledikten hemen sonra daha fazla göz kırpma eğilimine giriyor." Bu nedenle, bir kişinin yalan söylediğini düşünüyorsanız, özellikle sözlerini bitirdikten sonra gözlerini izlemenizde fayda var.

DUDAK YALAMA

Dudak yalamanın, bir kişinin dürüst olmadığına dair önemli bir işaret olduğunu öne süren Scott, bunu şöyle açıklıyor: "İnsanlar yalan söylediklerinde stres hormonu olan kortizol salgılarlar. Bu hormon, tükürük salgılarını yavaşlatır, ağzı ve dudakları kurutur. Dolayısıyla insanlarda, 'kuruyan dudaklarını yalama eğilimi' oluşur..."

SERT YUTKUNMA

Sert (zor) yutkunma da karşınızdakinin yalan söylediğine dair önemli bir işaret olabilir. Zira yukarıdaki aynı sebeple, ağız kuruluğu durumunda yutkunmak zorlaşabilir.

BEDEN HAREKETLERİ

Scott, yalan söyleme reaksiyonunun bilinçaltında oluştuğunu ve bunun da büyük ölçüde insanların 'yüzlerine ve bedenlerine yansıdığını' söylüyor. Scott'a göre, yalan söyleyen insanların çene, karın ve kasık gibi vücutlarının belirli bölgelerini koruyan lifleri kasılıyor. Dolayısıyla, yalan söyleyen insanlarda "vücudun hafifçe yana kayması" ya da "çenenin yana yatırılması" bunun işareti...

ZORLAMA BİR DİL

FBI uzmanına göre, "Doğru söyleyenler aktarır, yalancılar ise ikna etmeye çalışır." Bu nedenle kesinlik arz eden, emin olduğunuz bir konuda 'yüzde 100 eminim' ifadesini kullanmanıza hiç gerek yoktur. Scott, bu bağlamda, "Bu insanlar anlatmak yerine satıyorlar, bu yüzden size bazı ek dolgu malzemeleri veriyorlar, çünkü 'daha ikna edici olmak' istiyorlar" diyor.

DİĞER İŞARETLER

FBI tarafından eğitilmiş, yaşayan yalan makinası Scott Taylor'a göre, kişilerin yalan söylediğine işaret edebilecek diğer işaretler ise şunlar:

VÜCUT DİLİ İŞARETLERİ

Yüze dokunmak Yüzün kızarması Dudakları sıkıştırmak Vücudu veya çeneyi hafifçe eğmek

ÜSLUP İŞARETLERİ

'Biliyorsun' gibi ikna etmeye dönük varsayımsal bir dil ya da 'kesin' veya 'yüzde 100' gibi kalıplarla süslenmiş, aşırı ikna edici bir dil kullanması, duruma göre, karşınızdakinin yalan söylediğine işaret edebilir.