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Bissell kimdir?

Bissell kimdir?
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1876'da kurulan Bissell, 140 yılı aşkın tecrübesiyle, ev temizliği konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan markasıdır. Bissell'in temizlik makineleri, temizlik yaparken hayatınızı kolaylaştıracak birçok yenilikçi özellik sunuyor. Yüksek vakumlama gücüne sahip kablosuz süpürgeleri, süpürme ve silme makineleri, buharlı temizleyicileri, halı ve koltuk yıkama makineleri, el süpürgeleri ve çok daha fazlasıyla evinizdeki tüm kir ve lekeleri kolayca temizlemenizi sağlıyor.

Ayrıca Bissell evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiş temizlik makinelerine sahiptir. Hayvan dostu serisi, evcil hayvanların tüylerini, kir ve lekelerini temizlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

https://www.bissellturkiye.com/

BISSELL’İN YENİLİKÇİ TEMİZLİK MAKİNELERİ

Canınızı sıkan anlık kir ve lekeler için:

Bissell Pet Stain Eraser evcil hayvan lekelerine karşı etkili halı-koltuk yıkama ve leke çıkarma makinesi kablosuzdur ve kolay taşınabilir. Bu sayede halı, koltuk, döşeme, kilim ve benzeri alanlarda meydana gelen kir ve lekeleri anında temizleyebilirsiniz.

https://www.bissellturkiye.com/urun/pet-stain-eraser-evcil-hayvan-lekelerine-karsi-etkili-hali-koltuk-yikama-ve-leke-cikarma-makinesi

1876'da kurulan Bissell, 140 yılı aşkın tecrübesiyle, ev temizliği konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan markasıdır. Bissell'in temizlik makineleri, temizlik yaparken hayatınızı kolaylaştıracak birçok yenilikçi özellik sunuyor. Yüksek vakumlama gücüne sahip kablosuz süpürgeleri, süpürme ve silme makineleri, buharlı temizleyicileri, halı ve koltuk yıkama makineleri, el süpürgeleri ve çok daha fazlasıyla evinizdeki tüm kir ve lekeleri kolayca temizlemenizi sağlıyor.

Hızlı, kolay ve pratik temizlik için:

Evinizde hem sert zemin, hem de halı ve kilimleriniz varsa, tüm zemin tiplerini aynı anda süpüren, silen ve kurulayan Bissell CrossWave, sizin için mükemmel bir çözümdür! Elektrikli süpürge, paspas ve kova ile yapılan geleneksel temizlik yöntemlerine kıyasla, çok daha az çaba ve zaman harcayarak, çok daha etkili temizlik sonuçları elde edersiniz. Makinenin parmak ucu kumandası, sert zemin ve halı&kilim modu arasında kolayca geçiş yapmanızı ve yalnızca ihtiyacınız kadar su kullanmanızı sağlar.

Temiz ve kirli su her zaman ayrı haznelerdedir, bu sayede zeminlerinizi her zaman temiz suyla temizlersiniz.

https://www.bissellturkiye.com/kategori/supurme-ve-silme-makineleri

1876'da kurulan Bissell, 140 yılı aşkın tecrübesiyle, ev temizliği konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan markasıdır. Bissell'in temizlik makineleri, temizlik yaparken hayatınızı kolaylaştıracak birçok yenilikçi özellik sunuyor. Yüksek vakumlama gücüne sahip kablosuz süpürgeleri, süpürme ve silme makineleri, buharlı temizleyicileri, halı ve koltuk yıkama makineleri, el süpürgeleri ve çok daha fazlasıyla evinizdeki tüm kir ve lekeleri kolayca temizlemenizi sağlıyor.

Halı, kilim ve koltuklarınızda derinlemesine temizlik için:

Bissell halı-koltuk yıkama ve leke çıkarma makineleri, halı, kilim, koltuk, döşeme ve araç içlerini derinlemesine temizler. İnatçı kir ve lekeleri kolayca çıkaran, güçlü ve kullanımı kolay makineler sayesinde, mükemmel sonuçlara, çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

https://www.bissellturkiye.com/kategori/hali-yikama-ve-leke-cikarma-makineleri

 Kimyasal ve deterjan kullanmadan doğal temizlik için:

Bissell buharlı temizlik makineleri ile sudan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan temizliğin ve hijyenin tadını çıkarabilirsiniz. Buharlı temizlik makinelerimiz, su buharının gücünü kullanır ve birçok farklı yüzeyde derinlemesine temizlik sağlar. Sert zeminlerdeki inatçı kirleri temizler ve yüzeylerde bulunan bakteri ve mikropları ortadan kaldırır.

https://www.bissellturkiye.com/kategori/buharli-temizlik-makineleri

1876'da kurulan Bissell, 140 yılı aşkın tecrübesiyle, ev temizliği konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan markasıdır. Bissell'in temizlik makineleri, temizlik yaparken hayatınızı kolaylaştıracak birçok yenilikçi özellik sunuyor. Yüksek vakumlama gücüne sahip kablosuz süpürgeleri, süpürme ve silme makineleri, buharlı temizleyicileri, halı ve koltuk yıkama makineleri, el süpürgeleri ve çok daha fazlasıyla evinizdeki tüm kir ve lekeleri kolayca temizlemenizi sağlıyor.

Etiketler Bissell
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