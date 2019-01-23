Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Sayısal Loto sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
İran'dan dünyayı sarsan bomba DEAŞ iddiası !
İran'dan dünyayı sarsan bomba DEAŞ iddiası !
Veba hastalığına rastlanınca belde karantinaya alındı !
Veba hastalığına rastlanınca belde karantinaya alındı !
SGK iade ediyor ! Primi yetmeyenlere müjde
SGK iade ediyor ! Primi yetmeyenlere müjde
Yola çıkacaklar dikkat ! Her yer kırmızı oldu...
Yola çıkacaklar dikkat ! Her yer kırmızı oldu...
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
TSK Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristleri vurdu
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
Askerde yeni eğitim ! İmzalar atıldı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Ocak 2019 20:43

Bitkisel hayattaki hasta doğum yapmıştı... Karar çıktı

ABD'de bitkisel hayattaki bir hastaya tecavüz eden kişi hakkında karar çıktı.

Bitkisel hayattaki hasta doğum yapmıştı... Karar çıktı
A+ A-

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı. Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine tacizde bulunma suçlamaları yöneltildi.

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.

Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

DNA'LARI TOPLANMIŞTI

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.

KADIN KIZILDERİLİ

Olayın ardından kliniğin müdürü istifa ederken, iki klinik çalışanı da istifa etmişti.

10 yıldır komada olan kadının ailesinin avukatı John Micheaels, ailenin bu taciz ve ihmalden dolayı öfkeli olduğunu, travma yaşadığını ve şoke olduğunu ifade etmişti.

Salı günü Kızılderili kabile liderinin yaptığı açıklamaya göre, komadaki kadın San Carlos Apache kabilesine mensup.

Kabile lideri Terry Rambler, "Bir üyemizin bu muameleye maruz kalmasından dolayı büyük bir şok ve dehşet yaşıyorum" demişti.

BBC Türkçe

çocuk , hemşire , bitkisel hayat , tecavüz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM