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Bitlis semalarında heyecan yaratan görüntü

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Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi. Sıralı halde ilerleyen uydular, heyecan yarattı.

Ahlat ilçesi semalarında saat 18.00 sıralarında Starlink uyduları görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Bitlis semalarında Starlink uyduları görüntülendi. Sıralı halde ilerleyen uydular, heyecan yarattı.

 

DHA

Etiketler Bitlis Elon Musk starlink uydu
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