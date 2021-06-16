  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda sonucunda çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu.

Olay, saat 17:30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.

ÇATIŞMA ÇIKTI
Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

 1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

Gaziantep'te korkunç olay! Üst araması yapmak isteyen polisi boğazından bıçakladı

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler polis polis memuru bodrum şehit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
La Casa de Papel dizisinin Tokyo’su Ursula Corbero sosyal medyayı salladı
İnternetten tanışıp flört etmeye başladı, hayatının şokunu yaşadı
Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan paylaşım
Sedat Peker'in sözleri CHP'yi harekete geçirdi: ''Derhal görevden alınmalıdır''
O ilimizde depremin eli kulağında! Prof. Dr. Sözbilir, 2 fay hattına dikkat çekti
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Sosyal medya şike iddialarıyla çalkalandı
A Haber Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek isterken AK Parti seçmenine hakaret etti
Mehmet Ali Erbil'e ''tecavüz'' suçlamasında şok iddia: ''Tapeleri var!''
Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinde korkulan oldu
Eşi başka bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den şaşırtan paylaşım