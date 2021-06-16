Bodrum’da çatışma: 1 polis memuru şehit oldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda sonucunda çıkan çatışmada 1 polis memuru şehit oldu.
Olay, saat 17:30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.
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3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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