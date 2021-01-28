Boğaziçi'nde akademisler yeni rektöre bir kez daha sırt döndü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Güney Kampüs'te Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler Bulu’ya karşı başlattıkları sırt dönme eylemine devam etti.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne kararname ile rektör olarak atadı.

Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanması, öğrenciler ve akademisyenlerin sert tepkisine neden oldu. Yapılan atamanın kabul edilemez olduğunu ve Bulu’nun kayyum olduğunu söyleyen öğrenciler, 4 Ocak Pazartesi Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem düzenledi. Polis, burada öğrencilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversite kapısına kelepçe vuruldu. Polis müdahalesinin tepki çektiği eylemlerin ardından birçok öğrenci de gözaltına alındı. Öğrencilerin serbest bırakılmasının ardından devam eden eylemler 2 Ocak’tan bu yana devam ediyor.

MELİH BULU KİMDİR?

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Melih Bulu, bu görevde bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Bulu 2009 yılında tam zamanlı olarak başladığı akademik kariyerinde İstinye Üniversitesi'nin de kurucu rektörlüğü görevini yaptı. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü Bulu'nun bu seviyede üçüncü görevi olacak.

Bulu'nun tartışma yaratan kariyeri ise siyasi alanda oldu. 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katıldı.