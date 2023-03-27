Borsa İstanbul'da 3 hisseye daha tedbir kararı

Borsa İstanbul, GMTAS ve KGYO paylarına açığa satış ve kredili işlem yasağı getirirken, ONCSM paylarında ise brüt takas uygulaması başlattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanana (KAP) Borsa İstanbul açıklamasına göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören 3 hisse senedine tedbir kararı getirildi.

Tedbirler kapsamında, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) ve Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) paylarına kredili işlemler ve açığa satış işlemlerine yasak getirilirken, Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş (ONCSM) paylarına ise 'brüt takas' uygulaması başlatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Borsa İstanbul açıklaması ise şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GMTAS.E ve KGYO.E payları 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E paylarında 27/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.