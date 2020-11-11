SON DAKİKA
ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL'DA DA 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Kasım 2020 07:57

Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması

Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiası sonrası ilk açıklama geldi.

Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması
A+ A-

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada istifa ettiği iddiasını yalanlamıştı.

 Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması: Görevinin başında

Borsa İstanbul A.Ş.'den yapılan açıklamada ise, " Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

 

borsa istanbul , istifa , hakan atilla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM