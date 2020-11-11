Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada istifa ettiği iddiasını yalanlamıştı.

Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması: Görevinin başında

Borsa İstanbul A.Ş.'den yapılan açıklamada ise, " Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.