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Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada istifa ettiği iddiasını yalanlamıştı.
Borsa İstanbul'dan Hakan Atilla açıklaması: Görevinin başında
Borsa İstanbul A.Ş.'den yapılan açıklamada ise, " Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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