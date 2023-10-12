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Borsa'da 3 hisseye daha yasak geldi

Borsa'da 3 hisseye daha yasak geldi
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Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca tedbir kararı alındı.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) tarafından Escort Teknoloji Yatirim AS Hisse(ESCOM.E), Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP.E) ve Ihlas Haber Ajansi AS Hisse(IHAAS.E) hisselerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 10 Kasıma kadar açığa satış ve kredili işlem tedbiri kararı yapıldı.

Borsa İstanbul'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ESCOM.E, FMIZP.E ve IHAAS.E payları 12/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 

Etiketler borsa istanbul bist borsa tedbir
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