  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Böyle düğün görülmedi: Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Böyle düğün görülmedi: Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Böyle düğün görülmedi: Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Erzincan'da düzenlenen bir düğün merasiminde damadın yaptıkları renkli görüntülere sebep oldu.

Erzincan’da özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Sert kendi düğününde kimi zaman davul ile kimi zaman da zurna ile misafirlerini eğlendirdi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Deniz Kaya ile hayatını birleştiren Sert, düğüne gelen konuklarını davul ve zurna çalarak şaşırttı.

 Düğüne gelen vatandaşlar damadın zurna çalarak salona girdiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Büyük bir coşkuyla zaman zaman zurna, zaman zaman da davul çalan damat halayın başına geçip oynamayı da ihmal etmedi. Profesyonellere taş çıkartan damat gelen misafirlere unutamayacağı bir düğün yaşattı.

 Düğüne giden vatandaşlar böyle bir sürprizle karşılaşacaklarına ihtimal vermediklerini ifade ederek, "Gerçekten çok şaşırdık. Yıllardır düğünlere gidiyoruz ama böylesini ilk defa görüyoruz. Damadın özgüvenine hayran kaldık. Çok da güzel çaldı davul ve zurnayı. Çok güldük, çok eğlendik. Allah onlara da bir ömür mutluluk nasip etsin inşallah" diye konuştular.

Etiketler damat davulcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Podesta Sarayı satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklattı
Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
Terör örgütünde büyük panik: Türkiye'nin olası harekatı öncesi dikkat çeken görüntü
Bankaya yatırmak istediği parayı sahte zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu: Sana yakışmadı Yusuf...
Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi
Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti
Kabin görevlisi itiraf etti: Mecbur kalmadıkça uçakta bunları içmeyin
Kaldığı otelden yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı
KYK borçlarında faizler silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında