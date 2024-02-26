BTP Adayı Nurcan Sabur’dan TGC’ye ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek TGC Başkanı Vahap Munyar ve cemiyet yönetimi ile görüştü.

BTP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Nurcan Sabur’a Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin, Meclis Üyesi Adayı Esin Sabur ve parti yetkilileri de eşlik etti.

Karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyarette, gazetecilin geldiği nokta ve mesleğin sorunları da masaya yatırıldı.

Sabur, ”Sıcak karşılamadan dolayı Başkan Vahap Munyar ve TGC yönetimine teşekkür etti. Kadıköy için projelerini ve BTP’nin politikalarını aktardı.

BTP Genel Başkan Hüseyin Baş’ın selamını Vahap Munyar’a ileten BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin ise, Milli Ekonomi Modeli ve BTP’nin “Atatürk Vatandır” politikası doğrultusunda bilgilendirmede bulundu.

Munyar ve TGC yönetimine başarılar diledi.

TGC Başkanı Vahap Munyar ise daha önce TGC yönetiminde de bulunmuş olan Nurcan Sabur gibi doğru, dürüst ve ilkeli bir gazetecinin belediye başkan adaylığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Munyar, “Başarılı olmasını diliyoruz. Yolu bahtı açık olsun.” dedi.

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de cemiyetin işleyişi hakkında bilgi verirken Sabur’a seçimde başarılar diledi.

BTP Kadıköy Adayı Nurcan Sabur ise BTP’nin Merhum Genel Başkanı Haydar Baş imzalı “Hoş Geldin Atatürk” ve

“Milli Ekonomi Modeli” eserlerini Vahap Munyar’a takdim etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.