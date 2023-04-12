Bu ankete AK Parti ile CHP'nin arasındaki oy farkı damgasını vurdu

Yöneylem Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti ile CHP'nin oyları arasındaki fark damgasını vurdu.

Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarından peş peşe anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

Yöneylem Araştırma’nın 27-29 Mart tarihlerinde 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette kararsızlar dağıtılmadan AK Parti’nin oyu yüzde 30,2 CHP’nin oyu yüzde 23,8 ölçüldü. Kararsızlar yüzde 9,5, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablo da büyük önemde. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Muhalefetteki partiler de bu kapsamda liste ortaklaşmasına gitti.

Anketlerde güç kaybetse de AK Parti hala birinci parti.

Yöneylem Araştırma’nın 27-29 Mart tarihlerinde 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği ankette kararsızlar dağıtılmadan AK Parti’nin oyu yüzde 30,2 CHP’nin oyu yüzde 23,8 ölçüldü. Kararsızlar yüzde 9,5, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında..

Yüzde 1,9 hata payının bulunduğu ankette kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında AK Parti’nin yüzde 35 seviyesine ulaştığı görülüyor.



Ankete göre cumhur ittifakının toplam oy oranı 42,4, millet ittifakının oy oranı yüzde 38.

HDP’nin oy oranı 9,3, Türkiye İşçi Partisi’ninse yüzde 3,3 ölçüldü. Böylelikle emek ve özgürlük ittifakının ulaştığı oran yüzde 12,6.

Yöneylem’in sene başında yaptığı ankette AK Parti yüzde 32 seviyesindeydi. Şirketin Ağustos 2022 anketindeyse CHP, AK Parti’nin çok az farkla önüne geçmişti.

İşte grafiklerle Yöneylem'in son anket sonuçları: