Bu görüntüler olay olacak: Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Yunanistan'ın Ege'deki adalarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan sahil güvenlik ve Türk sahil güvenlik botlarının Cuma günü sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamacası yaşandı.

AKSİYON FİLİMLERİNİ ARATMADI



Türk botunun 50 cm kadar arkasından yaklaştığı Yunan botundaki üç askerden ikisinin hemen içeri girdiği birisinin ise Türk botunun iyice yaklaşması ile panikleyerek botun ön tarafına doğru gelmeye çalışması dikkat çekti.

Ayvalık-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren Türk botunun kovalamasının ardından ortalık sakinleşti, ancak görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.

