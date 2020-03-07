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  3. 07 Mart 2020 11:30

Bu görüntüler olay olacak: Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!

Yunanistan’ın Midilli adasından Türk sularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan sahil güvenliğini Türk botu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan medyası tarafından yayımlandı.

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Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Yunanistan'ın Ege'deki adalarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan sahil güvenlik ve Türk sahil güvenlik botlarının Cuma günü sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamacası yaşandı.

AKSİYON FİLİMLERİNİ ARATMADI

Türk botunun 50 cm kadar arkasından yaklaştığı Yunan botundaki üç askerden ikisinin hemen içeri girdiği birisinin ise Türk botunun iyice yaklaşması ile panikleyerek botun ön tarafına doğru gelmeye çalışması dikkat çekti.

Ayvalık-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren Türk botunun kovalamasının ardından ortalık sakinleşti, ancak görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı.
 

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Türkiye , yunanistan , sahil güvenlik , ege , deniz kuvvetleri
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