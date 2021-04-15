Bu kez Ramazan davulcusu sordu: 128 milyar dolar nerede?

CHP'nin iktidara yönelttiği '128 milyar dolar nerede?' sorusu gündemde konuşulmaya devam ederken bir Ramazan davulcusunun çektiği video sosyal medyada olay oldu.

CHP'nin ülkenin birçok noktasında astığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplanan "128 milyar dolar nerede?" yazılı afişe müdahaleler sürerken; Kastamonu'nda bir Ramazan davulcusunun manisi gündem oldu.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde bir Ramazan davulcusunun hazırladığı mani ile '128 milyar dolar nerede?' sorusunu sorduğu görülüyor.