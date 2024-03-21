Bu meslekler artık altın değerinde! 100 bin TL maaş var ama çalışacak işçi yok

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan işçi sıkıntısına değinirken, "Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok." dedi.

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, ''Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor.'' dedi.

Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok.

Erkurtoğlu, ''Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamamız lazım. Nerdeyse her ilde özel Üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir.'' dedi.

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı.

Erkurtoğlu ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor.'' dedi.

İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmakta bu sektörde çok zor.

Sektör temsilcileri beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekiyor. Kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerekiyor ama eleman yok diyor.

Erkurtoğlu, ''Bu süreç ne kadar sürecek? 2 sene 3 sene. Deprem yarın da olabilir bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bir deprem olduğunu düşün vinç operatörü nerden bulacağız? Kepçe operatörü nereden bulacağız?'' dedi.

CNN Türk