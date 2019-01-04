Telefonuna gelen SMS yüzünden 30 bin TL'sini kaptırdı!
Telefonuna gelen SMS yüzünden 30 bin TL'sini kaptırdı!
Artık sigara içenler komşularına tazminat ödeyecek !
Artık sigara içenler komşularına tazminat ödeyecek !
2018 yılı ihracat rakamları açıklandı ! Tarihi rekor...
2018 yılı ihracat rakamları açıklandı ! Tarihi rekor...
Prim borcu olanlar dikkat ! Süre uzatıldı
Prim borcu olanlar dikkat ! Süre uzatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında düğmeye basıldı ! Onlarca gözaltı var
Türkiye'nin dört bir yanında düğmeye basıldı ! Onlarca gözaltı var
İnterneti ortak kullananlar dikkat ! Hapse bile girebilirsiniz
İnterneti ortak kullananlar dikkat ! Hapse bile girebilirsiniz
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı
Meteoroloji'den yurt geneli için yağış uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 12:44

Bu SMS size de gelebilir ! Tek SMS ile 30 bin TL'sini kaptırdı

Diyarbakır’da telefonuna gelen, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” mesajındaki linke tıklayarak, açılan sahte banka sayfasına bilgilerini giren Musa Ayşin adlı vatandaş, 30 bin TL dolandırıldı.

Bu SMS size de gelebilir ! Tek SMS ile 30 bin TL'sini kaptırdı
A+ A-

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Musa Ayşin’in (26) telefonuna yaklaşık 7 ay önce bir mesaj geldi. Mesajda, “Banka şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın” ifadeleri yer alarak, Ayşin’den gönderilen linkteki siteye girerek, bilgilerini yazması istendi.

Ayşin de linke girerek, çalıştığı bankanın internet sitesi sandığı sahte siteye müşteri bilgileri ve şifresini yazdı. Daha sonra ise sayfa kapandı. Sayfaya tekrar girmeyi deneyen Ayşin, başarılı olmadı. Bunun üzerine çalıştığı bankanın cep telefonunda bulunan mobil uygulamasına giren Ayşin, yıllarca biriktirdiği ve hesabında bulunan 30 bin TL’sinin olmadığını fark etti. Bankayı arayan Ayşin, dolandırıldığını anlayınca, suç duyurusunda bulundu.

Ayşin, Mayıs 2018’de kendisine mesaj geldiğini anlatarak, “Linke tıkladım, karşıma kullandığım bankanın logosunun aynısı geldi. İşin içinde dolandırıcılık olacağını anlamadım, müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonradan sayfaya giriş yapamadım, tekrar denedim olmadı ben de sayfaları kapatarak, bankanın kendi mobil uygulamasından giriş yaptım. Hesabıma girdiğimde 30 bin TL para vardı 2 dakika içerisinde sıfırlandı.

30 bin TL 5 yıllık alın terim, çocuklarımın geleceği için birikimimdi. Olay günü Bağlar 5 Nisan Karakolu’na gittim ve ihbarda bulundum. Ertesi gün Diyarbakır Siber Suçlara yönlendirdiler, ifademi verdim son olarak da savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum. Olay olduğu an bankayı da aramıştım, 'hesaplarımı bloke edin' diye, hesaplar bloke edildi ama 7 aydır banka olumlu bir dönüş yapmadı, inceleme aşamasında olduklarını söylüyorlar. Çocuklarımın geleceğini geri istiyorum” dedi. 

İHA

dolandırıcı , sms tuzağı , sms , dolandırıcılar , cep telefonu , tuzak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM