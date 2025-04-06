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Bu tabloya rağmen tutuklu! Mahir Polat'ın avukatı açıkladı: ''Hayati risk devam ediyor''

Bu tabloya rağmen tutuklu! Mahir Polat'ın avukatı açıkladı: ''Hayati risk devam ediyor''
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Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tansiyon verilerini paylaşarak ''Ölçümlerin tamamı kritik seviyede, hayati risk devam ediyor'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu iyiye gitmiyor. Avukat Erkam Erdem, tutuklu bulunan Polat'ın tansiyon ölçümlerini kamuoyuyla paylaşarak durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

Erdem, yaptığı açıklamada, "Mahir Polat'ın tansiyonunun normal seyrettiği tek bir ölçüm bile yok. Birçoğu, yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek düzeyde yüksek" ifadelerini kullandı. Polat'ın hipertansiyonunun kalp, beyin ve böbrekler üzerinde kalıcı hasar riski oluşturduğunu belirten Erdem, "Cezaevi koşulları sağlığını sürekli olarak kötüleştiriyor" dedi.

Erdem, "Bu veriler hayati riskin devam ettiğini gösteriyor. Mahir Polat'ın tedavi hakkı engellenmemeli" çağrısı yaparken, yetkilileri sağlık koşullarını gözden geçirmeye davet etti.

Tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tansiyon verilerini paylaşarak ''Ölçümlerin tamamı kritik seviyede, hayati risk devam ediyor'' dedi.

 NE OLMUŞTU?

Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi'nden ambulansla hastaneye kaldırılmış ve anjiyo geçirmişti. Üçüncü kez anjiyo olan Polat'ın kalbine toplam 6 stent takıldığı ve iki damarında tıkanıklık olduğu biliniyor. Tedavisinin ardından 31 Mart'ta cezaevine geri gönderilen Polat için avukatları, adli kontrol talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Marmara Cezaevi'ndeki sağlık kurulu, Polat'ın durumunu değerlendirerek Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Önümüzdeki günlerde Adli Tıp incelemesine alınması beklenen Polat'ın tahliye talebi, sağlık raporuna bağlı olarak yeniden gündeme gelebilir.

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Etiketler Mahir Polat tansiyon anjiyo
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