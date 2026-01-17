  1. Anasayfa
  3. Bungalov tailinin sonu ölümle bitti: Bir kadın hayatını kaybetti!

Sakarya'da bir bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile E.Ü. birlikte havuza girdi. Bir süre sonra havuzdan çıkan A.D.B., yaklaşık 10 dakika geçmesine rağmen arkadaşının seslenmesine cevap vermemesi üzerine havuza baktı.

E.Ü.'ü havuzda hareketsiz halde gören A.D.B., durumu fark ederek E.Ü.'ü havuzdan çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde E.Ü.'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

