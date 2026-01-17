  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar

Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar

Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar
Güncelleme:

Sosyal medyada hızla yayılan ve İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntülerde hasta sıralarının yer aldığı ekranlarda kamuoyunda cübbeli Ahmet takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün sohbetinin yayımlandığı öne sürüldü.

İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Hastanenin ek binasında hasta adlarının yer aldığı sıra numarası ekranında, kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün sohbet programının yayımlandığı öne sürüldü.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Etiketler cübbeli ahmet mahmut ünlü devlet hastanesi hasta sıra numarası ekranı hastane ekranı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var! Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı