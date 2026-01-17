Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sosyal medyada hızla yayılan ve İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntülerde hasta sıralarının yer aldığı ekranlarda kamuoyunda cübbeli Ahmet takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün sohbetinin yayımlandığı öne sürüldü.
İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Hastanenin ek binasında hasta adlarının yer aldığı sıra numarası ekranında, kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün sohbet programının yayımlandığı öne sürüldü.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol