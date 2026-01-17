Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte 7 Ocak'ta yayınlanan kararnameyle birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi yurtdışı e-ticaret platformlarından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmasını fırsat bilip ürünlerine zam üstüne zam yapan fırsatçı e-ticaretçilere idari para cezası geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi yurtdışı e-ticaret platformlarından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırıldı. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan ve 6 Şubat 2026 itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte Temu, AliExpress, Amazon gibi platformlardan yapılan ve tutarı ne olursa olsun tüm yurt dışı siparişleri gümrük işlemine tabi olacak.

Bu karara en çok sevinenler ise Türkiye'deki e-ticaret sektörü olmuştu. Ancak kendini uyanık sanan fırsatçılar kararın hemen ardından e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerine astronomik zamlar yapmıştı.

Büyük tepki çeken bu fırsatçılık zamlarına vatandaşın isyanı büyürken Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, ilave yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘e-ithalat’ olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek, ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde, e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir. İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir" denildi.

Bakanlığın, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, adil ticaretin sağlanması, şeffaf ve tüketici dostu piyasa düzeninin tesis edilmesi, işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerin haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadeleyi sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı da denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti: 30 Euro'luk gümrük muafiyeti sıfırlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte fiyatı 1.500 Euro'yu geçmeyen alışverişlerde 2 farklı vergilendirme yapılacak. Buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşyalar için yüzde 30, Avrupa Birliği dışından gelen tüm eşyalar için ise yüzde 60 oranında vergi uygulanacak.

Kararla birlikte ayrıca tüm alışverişlere de detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi zorunluluğu getirildi.

Son olarak 21 Ağustos 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği’nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltilmiş, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30’dan yüzde 60’a çıkarılmıştı.

Ticaret Bakanlığı'ndan da resmi açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı, AB, ilgili e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere yönelik geçiş dönemi için ilave vergiler getirdi ve 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin, özellikle ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğunu bildirdi.

Açıklamada, söz konusu ürünlere yönelik Avrupa Tüketici Örgütü’nün gerçekleştirdiği ürün güvenliği test sonuçlarına göre, bu platformlardan satın alınan ürünlerin büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığı, bazı ürünlerde ise yüksek oranda toksik ve kanserojen maddeler tespit edildiği kaydedildi.

Bu çerçevede, AB, ilgili e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere yönelik geçiş dönemi için ilave vergiler getirildiğini belirtilen açıklamada, 2026 yılı içinde basitleştirilmiş gümrük uygulamalarını tamamen kaldıracağı duyuruldu.

Açıklamada benzer şekilde, ABD’de uygulanan 800 doların altındaki siparişlere yönelik basitleştirilmiş gümrük işlemlerine de son verildiğine dikkat çekerek şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz aylarda, Ticaret Bakanlığımızca da ilgili alışveriş platformlarından temin edilen ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim ve laboratuvar analizlerinde, Avrupa Tüketici Örgütü ve uluslararası kuruluşlarca yayımlanan bulguları teyit eder nitelikte sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda, sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen toplam 182 ürün incelenmiş; uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçları çerçevesinde, ilk etapta, uygunsuzluk oranının çok yüksek olduğu ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünleri 20 Ekim 2025 tarihli Genelge uyarınca, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' kapsamı dışına çıkarılmıştı.

Söz konusu e-ticaret platformları üzerinden ülkemize giren ürünlerin, Türkiye’nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğu ve gerekli teknik düzenlemelere uyumu noktasında incelemeler devam etmiş ve vatandaşlarımızın güvenli ve sağlığa uygun ürünlere ulaşımını temin edecek ilave tedbirler alınması ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda uluslararası gelişmeler doğrultusunda ve ürün güvenliği ile ilgili ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek üzere, 'Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın' muafiyetlerle ilgili kısmında yapılan değişiklik uyarınca, gerçek kişiler adına gelen kıymeti 30 Euro'ya kadar ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithalatı sonlandırılarak bu ürünlerin bundan böyle mevzuatın genel hükümlerine göre normal ithalat prosedürleri çerçevesinde ithalatı mümkün kılınmıştır.

Yani, daha önce üç ürün grubu ile sınırlı olarak uygulanan düzenleme genişletilmiş olup, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” uygulamasına son verilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu tedbir politikası, yalnızca sınır ötesi e-ticaret platformlarına yönelik olup, anılan ürün gruplarının normal denetimlere tabi olmak şartıyla ithal edilmesine ilişkin bir sınırlama getirmemektedir.

Diğer taraftan, karar kapsamında, vatandaşlarımızın tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesini teminen, kıymeti 1.500 Euro'yu geçmemek üzere, söz konusu eşyanın posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilerek basitleştirilmiş gümrük prosedürlerine tabi tutulmasına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithal edilebilmesi de mümkün kılınmaya devam edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşmalarını temin etmek ve tüketicilerimizi korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer taraftan, Avrupa Birliği başta olmak üzere, ürün güvenliği uyumu içerisinde olduğumuz ve Gümrük Birliği içindeki ticaret ortaklarımıza yönelik de karşılıklı tercihli düzenleme tesis edilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

