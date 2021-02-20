Bursa'da şoke eden görüntü! Sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Bursa'da kısıtlama günü şoke eden görüntü bir anda soyunup polis noktasına koşmaya başladı.

Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında cadde üzerinde çırılçıplak halde koşan genç kadın ortalığı ayağa kaldırdı. "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı Ulucami ve tarihi belediye binasının bulunduğu Bursa'nın en ünlü caddesi Heykel olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olay, herkessi şaşkına çevirdi.



Polis ekipleri bayana engel olmaya çalıştı

İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30-35 yaşlarındaki S.Y. isimli kadın çıplak hale koyarak polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada aynı cadde üzerinde devriye görevi yapan bir rup bekçi ile uygulama noktasındaki polis ekipleri bayana engel olmaya çalıştı.

Kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi

Bayanın kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinin orada durdurup kıyafetlerini giymesi için razı etti. Orhan parkına doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi.