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  3. Büyükelçinin Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tepki çekti

Büyükelçinin Kurtlar Vadisi müziğiyle yaptığı paylaşım tepki çekti

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, 'Temaslar sonrası yuvaya dönüş' notuyla arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaştı.

Videoda arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı ve Güney'in içinde bulunduğu aracın büyükelçiliğe girdiği görüldü.

Güney'in paylaşımı şöyle:

Etiketler KURTLAR VADİSİ MÜZİK
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