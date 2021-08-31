Camilere de aşı veya PCR zorunluluğu gelecek mi?

Abdurrahman Dilipak, 6 Eylül'de başlayacak olan aşı ve PCR zorunluluğuna atıfta bulunarak "Camilere de aşı ve PCR zorunluluğu gelecek mi?" diye sordu.

Hükûmetin Covid-19 için aldığı tedbirleri yazılarında sık sık eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da Maltepe Meydanı'nda miting gerçekleştirecek olan Abdurrahman Dilipak, "6 Eylül'de camilere de aşı/PCR zorunluğu gelecek mi?" diye sordu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Dilipak, şu ifadeleri kullandı: "6 Eylül'den sonra camilere girişte aşı zorunluluğu ve/veya PCR zorunluluğu getirilecek mi? Diyanet sen ve okullar için eğitim birsen ve maarif sen ne yapıyoruz"