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Camilere de aşı veya PCR zorunluluğu gelecek mi?

Camilere de aşı veya PCR zorunluluğu gelecek mi?

Abdurrahman Dilipak, 6 Eylül'de başlayacak olan aşı ve PCR zorunluluğuna atıfta bulunarak "Camilere de aşı ve PCR zorunluluğu gelecek mi?" diye sordu.

Hükûmetin Covid-19 için aldığı tedbirleri yazılarında sık sık eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

11 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da Maltepe Meydanı'nda miting gerçekleştirecek olan Abdurrahman Dilipak, "6 Eylül'de camilere de aşı/PCR zorunluğu gelecek mi?" diye sordu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Eylül'den sonra camilere girişte aşı zorunluluğu ve/veya PCR zorunluluğu getirilecek mi? Diyanet sen ve okullar için eğitim birsen ve maarif sen ne yapıyoruz"

Etiketler cam pcr test pcr test zorunluluk koronavirüs aşı aşı zorunluluğu
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