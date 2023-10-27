  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Can Atalay için adliyede oturma eylemi

Can Atalay için adliyede oturma eylemi

Güncelleme:

Anayasa Mahkemesi'nin ''seçilme hakkı'' ile ''kişi hürriyeti ve güvenliği'' haklarının ihlal edildiğine hükmettiği Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen ancak Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay için meslektaşları AYM kararının uygulanması için adliyede oturma eylemi başlattı.

Avukatları, milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan Can Atalay'ın yargılamanın durması ve tahliye talebinin reddedilmesi üzerine AYM'ye başvurmuşlardı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı dün Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme heyetinin bugün Can Atalay konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORLAR

Öte yandan Can Atalay'ın avukat meslektaşları, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanarak oturma eylemi başlattı. Mahkemenin bir karar vermesini bekleyen meslektaşları, adliyenin atrium alanında oturma eylemi yaptı.

DHA

Etiketler can atalay aym adliye oturma eylemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB'nin faiz kararı sonrası asgari ücret tahmini değişti
Dolar'dan yeni güne yeni rekor, altın da yükselişe geçti
18 yıldır doğalgazı bedava kullanan aile hayatının şokunu yaşadı
Atatürk fotoğrafını yakıp sosyal medyada paylaşan 3 liseli gözaltında
Çin ve ABD savaş uçakları havada karşı karşıya geldi
Asansör faciası sonrası KYK müdüründen skandal sözler
İstanbul'da kiracı ile emlakçı arasında satırlı zam kavgası
MasterChef'e damgasını vuran tehdit! Sinirler bir anda gerildi
Aleyna Tilki az kalsın Adnan Oktar'ın kedicik olacakmış
İşte 100 yaşındaki Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadın