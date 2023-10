Can Atalay için adliyede oturma eylemi

Anayasa Mahkemesi'nin ''seçilme hakkı'' ile ''kişi hürriyeti ve güvenliği'' haklarının ihlal edildiğine hükmettiği Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen ancak Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay için meslektaşları AYM kararının uygulanması için adliyede oturma eylemi başlattı.

Avukatları, milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanan Can Atalay'ın yargılamanın durması ve tahliye talebinin reddedilmesi üzerine AYM'ye başvurmuşlardı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı dün Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme heyetinin bugün Can Atalay konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.

KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORLAR

Öte yandan Can Atalay'ın avukat meslektaşları, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanarak oturma eylemi başlattı. Mahkemenin bir karar vermesini bekleyen meslektaşları, adliyenin atrium alanında oturma eylemi yaptı.

DHA