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  3. 07 Şubat 2021 16:59

Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform dikkat çekti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı 8 çelik bloğun apartmana benzeyen görüntüsü dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform dikkat çekti
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Romanya'nın Tulcea Limanı’ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.

Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.

DHA

çanakkale boğazı , platform
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