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Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'de korkutan orman yangını

Çanakkale'de, prefabrik bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yaylacık köyü yakınında bulunan prefabrik bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Söndürme çalışmasına havadan 3 helikopterle destek sağlandı. Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayramiç Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, "İlçemize 'geçmiş olsun' diyorum. Yaklaşık 45 dakikada yayılan yangın kontrol altına alındı. İnşallah böyle bir yangınla bir daha karşılaşmayız." diye konuştu.

 

Etiketler Çanakkale Söndürme çalışması orman yangını
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