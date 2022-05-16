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Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay kararının ardından şair Ataol Behramoğlu'nun 40. sanat yılı için düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaftancıoğlu burada Behramoğlu'nun ''Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar'' şiirini okudu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü geçtiğimiz günlerde onamış, Yargıtay, Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozmuştu. 

Söz konusu kararlar tepki ile karşılanırken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacaklarını duyurmuştu. 

Kaftancıoğlu, bugün şair Ataol Behramoğlu'nun 40. sanat yılı için düzenlenen etkinliğe katıldı. 

Kaftancıoğlu burada Behramoğlu'nun ''Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar'' şiirini okudu.

Etiketler Canan Kaftancıoğlu SAHNE ŞİİR CHP
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