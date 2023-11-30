Canlı yayında asgari ücret zammı için sürpriz tahmin!

Milyonlarca çalışanın ve ailelerinin dört gözle beklediği 2024 yılı zamlı asgari ücret için canlı yayında sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Eğer bu iddia doğru çıkarsa 2024 net asgari ücret 20 bin TL'ye ulaşabilir.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı. Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı yarın ( 1 Aralık Cuma günü başında yapacak.

2024 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayından bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazarlıkların başlayacağı rakam

Enflasyon hesabına göre asgari ücrete zam görüşmelerinde pazarlıkların az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Canlı yayında dikkat çeken zamlı asgari ücret tahmini

Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında iddia dikkat çeken bir tahminde bulundu. Kamuoyundaki zamlı asgari ücret beklentisinin 15-16 bin TL seviyesinde olduğunu belirten Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammında 'şok bir hamle' yapabileceğini öne sürerek tahminini açıkladı.

Yaklaşan yerel seçimlere vurgu yaparak, Saymaz, asgari ücretin 15 bin 900 TL ile 17 bin 500 TL arasında olabileceğini öngördü. Ancak enflasyon yüzde 70'leri aşarsa, Cumhurbaşkanı'nın yerel seçimleri göz önünde bulundurarak, "Asgari ücretlileri de göz ardı etmiyorum" mesajı vermek adına şaşırtıcı bir adım atarak 18 bin TL'ye kadar çıkarabilir şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Saymaz, bu zammın 'yerel seçim promosyonu' niteliğinde olabileceğini belirterek, "Bir tek zam yapılacak olması nedeniyle asgari ücret 20 bini de görebilir." dedi.

Daha önce memurlara ve asgari ücretlilere beklentilerin üzerinde bir zam yapıldığını hatırlatan Saymaz, sözlerine şöyle devam etti; "Kamuoyu, bu konuda 15-16 bin TL civarında bir rakamı bekliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, yerel seçimleri de dikkate alarak bunu 18-20 bin TL aralığına çıkarırsa, ben şaşırmam. Yani asgari ücret, genel piyasadaki ortalama maaşları yakalayabilir."

Asgari ücret nasıl belirleniyor ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

Güncel açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ne kadar ?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2023 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yüksek enflasyon süreci açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı kasımda 228 lira daha artarak 15 bin 648 liraya kadar yükseldi. Yoksulluk sınırı da bin 187 lira daha artarak 45 bin 46 liraya tırmandı. Son bir yılda açlık sınırı 6 bin 991 lira, yoksulluk sınırı da 19 bin 624 lira artış kaydetti. Raporda, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 228 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 923 lira yükselerek 29 bin 398 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 187 lira arttı. Bir yıl öncesine göre ise açlık sınırı 6 bin 991 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 12 bin 633 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise son 12 ayda toplam 19 bin 624 liralık artış gösterdi.

Türk-İş heyetinde 4 işçi

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinde, TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçiye yer vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı zammı gelir mi ?

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti.

imdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

Asgari ücret için yüzdelik tahminler

Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.