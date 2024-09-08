Cansız bedeni bulunan Narin'in ailesi AK Partili vekilin aile dostu çıktı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan ve bugün cansız bedeni dere yatağında bir çuval içerisinde bulunan minik Narin'in ailesi için "bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin G.'ı (8) arama çalışmalarında acı haber geldi. Narin'in cesedine köyünden 1.5 km uzaklığında ulaşılmıştı.

Tüm Türkiye Diyarbakır'dan gelen bu kan donduran haberle şoka uğrarken AK Partili Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etti.

Sözcü TV yayınına katılan Ensarioğlu, "Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek birşey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken, aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var... Onları daha fazla yaralayacak, somut bir delile oturtmadan, ilgili birimler taarfından netleştirilmeyen bir şeyi bizim ifade etmemiz de doğru değil."

Galip Ensarioğlu, aileye ilişkin ise şöyle konuştu: "Aile ile 40 yıllık dostluğumuz var. Hemen hemen tüm bireylerini tanırız, gençler hariç. Yakın dostluğumuz var. aileye dair çok spekülasyonlar var sosyal medyada. Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var. Siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu işle ne ilgisi olabilir yani. Bunun üzerinden bir siyasi kesimi karalamak veya birilerinin bunun üzerinden rant elde etmesi... Bunlar çok çok çirkin şeyler"

Aile Refah Partisi geleneğinden gelen; geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde yönetimimde de yer alan amcaları var. İYİ Parti'de, AK Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp. Bunun siyasi aidiyetleriyle bir ilgisi yok ki."

Galip Ensarioğlu, sözlerinin gündem olmasının ardından bir açıklama daha yaptı. Ensarioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam Sözcü TV’ye bağlandığım canlı yayında, Narin kızımızla ilgili söylediklerim son derece açık ve nettir. Böylesine acı bir olay üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar, toplumun acısını istismar etmeye kalkışanlar, ahlaki değerlerden tamamen yoksundur. Bu durumu çarpıtarak farklı yönlere çekmeye çalışanların niyeti ortadadır. Canlı yayında da açıkça ifade ettiğim gibi, olayla ilgili adli süreç büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aile fertleriyle ilgili ‘gözaltına alınmamalı’ şeklinde bir açıklamam kesinlikle bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve çarpıtmalara itibar etmemesini önemle rica ediyor, yayının tamamını izleyip değerlendirme yapmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ensarioğlu, daha sonra da Habertürk yayınına katılarak "sözlerinin istismar edildiğini" savundu: Sosyal medya üzerinden linç edildim adeta. Evet aileyi tanıyorum. Ailenin içinde dostlarımız var. Sözlerimin sonunu ve başını keserek verdiler. Özellikle gizlilik kararı varken; bizim de şüphelerimiz, bir takım kanaatlerimiz var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeyler var. Bu aşamada bunları konuşmak yerine Zaten titizlikle bu mesele inceleniyor. Yetkililerin açıklamalarına itibar edin diyorum. Yetkililer bizden fazlasını biliyorlar. Bin sadece bunu basın önünde konuşmanın doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Yoksa kimsenin birşey gizlediği, gizlemesi gerektiği yönünde bir ifade olabilir mi?