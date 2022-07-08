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  3. Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi

Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi

AK Parti Mehmet Özhaseki'nin ''Kabe'den aradı, küçük boylular geliyorlar Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi''  dediği ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe’de tavaf görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, küçük boylular geliyorlar Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi'' diye konuşmuştu.

Gazeteci İnan Demirel, Mustafa Ceceli’nin Kabe’de tavaf ederken çekilen görüntülerini yayınladı.

Özhaseki’nin Ceceli ile ilgili konuşmasına gönderme yapan Demirel, “Sarı benizlilerle küçük boylular nerde?” ifadelerini kullandı.

İşte Özhaseki'nin gündem olan o sözleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullanmıştı:

Ceceli’nin Kabe’den kendisini aradığını söyleyen Özhaseki, “Beni bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki; 'Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum.'Mustafa hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? 'Hayır abi değil... Önümde bir Türk bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar' dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler kabe mustafa ceceli erdoğan duası sarı benizliler küçük boylular
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