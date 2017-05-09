Çerkez Cengiz'e şok ! Bakanlık harekete geçti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, kamuoyunda kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı pitonlu ve timsahlı fotoğraflar üzerine savcılığa başvurdu.

Habertürk Gazetesi'nden Aykut Yılmaz'ın haberine göre Bakanlık, fotoğraflarda yer alan piton ve timsah nedeniyle Şıklaroğlu’nun evinde arama yapılmasını istedi.Yabani hayvanlara el konularak hayvanat bahçesine teslim edilecek.

Çerkez Cengiz tüm Türkiye'yi kandırmayı başardı

4 BİN TL CEZA KESİLECEK

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve yaban hayvanlarıyla ilgili kanunda, usule aykırı olarak avlanan yaban hayvanlarının et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak yasak.

''Çerkes Cengiz'' kimdir ?

Yaban hayvanını evde beslemek de yasak kapsamında. Bakanlık, Cengiz Şıklaroğlu’na evinde söz konusu hayvanları bulundurması nedeniyle 914 TL ile 4 bin 590 TL arasında ceza kesecek.

100 ARAÇLIK KONVOYLA ŞOV YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını çekmek üzere 30 Nisan’da yüz araçlık konvoyla cezaevine gittiği haberleriyle gündeme gelmişti.Hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunmadığı, konvoydaki şahısları para karşılığı tuttuğu belirlenen Şıklaroğlu, görüntülerin ardından İstanbul Ataşehir’deki evinde gözaltına alınmıştı.