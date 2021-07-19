Çeşme nüfusu 1 milyona dayandı

Tatilci akınının devam ettiği Çeşme'nin nüfusu 1 milyona dayandı. Güvenlik tedbirlerinin artırıldığı Çeşme'ye İzmir'de takviye ekipler sevk edildi.

Turistlerin ilk tercihi Çeşme'ye tatilci akını sürüyor. Yüzde 100 doluluğa ulaşan Çeşme’de nüfus 1 milyona dayandı.

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından yaz sıcaklarından bunalanlar Ege'nin serin sularına doğru yol almaya devam ediyor. Arefe günü de tatilci hareketliliğinin yaşandığı Çeşme’nin ana arterlerinde zaman zaman trafik sıkışıklığı görüldü. Konaklama yerlerinde ise doluluk yüzde 100’e ulaştı. Çeşme’nin dünyaca ünlü Ilıca Halk Plajı, sıcak havadan bunalan tatilcilerin tercih ettikleri plajların başında gelirken, Çeşme Belediyesi tarafından plaja kurulan sosyal mesafe locaları ile tatilcilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmaya çalışılıyor.

İZMİR EMNİYETİ'NDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğünden takviye ekiplerin de gelmesiyle güçlenen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 saat boyunca kontrollerini yoğunlaştırarak tatilcilerin huzur ve güven içerisinde bayram tatillerini geçirmelerini sağlamak için çalışıyor.