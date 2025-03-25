CHP boykot listesi internet sitesini açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dünkü Saraçhane mitinginde sözünü ettiği ‘boykotyap.com’ sitesi açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltına alınan 106 kişiden 51’i tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Murat Çalık da var. Üç isim de görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca Şişli Belediyesi’ne kayyım atandı.

Soruşturmaları protesto amacıyla İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de dün altıncı kez miting düzenlenmiş, Özel konuşmasında günlerdir gündemdeki boykot listesini açıklamıştı. Özel ayrıca, bugün itibariyle bir internet sitesi açılacağını, boykot listesinin bu siteden izlenebileceğini söylemişti.

CHP genel başkanının mitingde açıkladığı liste şöyleydi:

Espressolab

D&R

İdefix

Kilim Mobilya

İhlas ev aletleri

Milli Piyango

Misli.com

iddaa.com

ETS

Milangaz

Likidgaz

Türk Petrol

Demirören AVM

Özel, listeyi açıklarken kitlenin ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diye seslenmesi üzere, “Gençler ‘Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir” demişti.