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  3. 23 Ocak 2019 11:38

CHP ile İYİ Parti'nin Üsküdar adayı Taylan Yıldız mı ?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP - İYİ Parti ittifakında Google'daki yöneticilik görevinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Taylan Yıldız'ın İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne çatı aday gösterileceği iddia edildi.

CHP ile İYİ Parti'nin Üsküdar adayı Taylan Yıldız mı ?
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İYİ Parti -CHP ittifakında sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Son olarak anlaşmazlık yaşanan ilçelerden biriside Üsküdar. Üsküdar'ı bir önceki seçimlerde kıl payı kaybeden CHP ittifakta burayı İYİ Partiye bırakmak istemiyor.

Son kulis bilgilerine göre Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstermek isteyen CHP'ye Meral Akşener red cevabı verdi. Son durumda çatı bir aday çıkartma çalışması içine girildi. Çatı aday olarak ortaya çıkan isim ise Taylan Yıldız.

Yıldız halen Üsküdarda oturmakla beraber son dönemde yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili projeleri ile ön plana çıkmıştır. Yıldızın Üsküdar'da adaylığı durumunda hem CHP örgütlerinin hem de İYİ Parti teşkilatlarının destekleyebileceği öne sürülüyor.

Bu bilgiler ışığında Üsküdar'da çatı adayın Taylan Yıldız olabileceği konuşuluyor.

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