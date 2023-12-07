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CHP lideri Özel, TÜSİAD Başkanı ile görüştü

CHP lideri Özel, TÜSİAD Başkanı ile görüştü
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CHP lideri Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile parti genel merkezinde görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Özel, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

 Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.

 

Etiketler tüsiad özgür özel chp görüşme Orhan Turan
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