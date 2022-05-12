CHP'de ''derhal'' alarmı! Kılıçdaroğlu tüm milletvekillerini çağırdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan ''Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın'' paylaşımı yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı.

Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 2 ayrı suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

KILIÇDAROĞLU'DAN TÜM VEKİLLER ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın hemen ardından Twitter'dan açıklama yaptı. CHP lideri, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.

YARGITAY'IN KARARI

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. Karar ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.

Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" açıklamasını yaptı.

Kaftancıoğlu, Yargıtay’ın kararı ardından ilk açıklamasını kişisel Twitter hesabından paylaştığı video ile yaptı.

Kaftancıoğlu videoda, “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.