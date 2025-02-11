CHP'de ön seçim tarihi belli oldu
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart Pazar günü yapılacak.
CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından erken seçim ihtimalini gündemine aldı ve parti içinde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapılmasına karar verdi.
Parti Meclisi’nin (PM) aldığı karara göre, yaklaşık 1,6 milyon CHP üyesi sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.
CHP üyeleri, 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme sürecinin erken olduğu yönündeki eleştirilere, “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diyerek yanıt verdi. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında ön seçimin tarihini belirleme yetkisi Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devredildi.
Adaylık sürecine ilişkin kritik bir gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in gerçekleştirdiği üçlü zirvede yaşandı. Toplantının ardından Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacağı açıklanırken, Yavaş, "ikili aday" formülünü gündeme getirdi.
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